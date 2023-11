Kreis Lörrach: Mit dem Bachelor belohnt

„Sie haben es geschafft: Sie haben tatsächlich Ihren Bachelor in der Tasche“, gratulierte Rektor Professor Gerhard Jäger den Absolventen, die die erste Hälfte ihres dreijährigen Studiums unter schwierigen Corona-Bedingungen absolviert hatten. Dabei hätten die jungen Leute gelernt, sich in unvorhergesehenen Situationen selbst zu managen, die virtuelle mit der realen Welt zu verbinden. Nützliche Fähigkeiten in einer Welt, die sich immer schneller verändere, die immer digitaler und internationaler werde.