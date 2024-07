Kroker attestierte dem diesjährigen Abiturjahrgang Optimismus und ein großes Maß an Tatkraft, weshalb ihm um die Zukunft trotz der Kriege, der Erderwärmung und des sozialen Elends in der Welt nicht bange sei. Indem die aus diesen Herausforderungen der Gegenwart erwachsenden Fluchtbewegungen zu den Biografien einiger diesjähriger Abiturienten gehörten, zeuge dies von dem hohen Maß an Heterogenität, wie sie in der Schülerschaft an beruflichen Schulen an der Tagesordnung sei.