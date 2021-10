Kreis Lörrach Mit Empathie, Klugheit und Demut aktiv

Schmitt-Mittermeier begann im Jahr 1982 als Sozialarbeiter beim diakonischen Werk im Kreis Lörrach, 1994 wurde er Geschäftsführer. Unter seiner empathischen und klugen Leitung habe sich die Diakonie zu einer Organisation mit vielfältigen Beratungs- und Unterstützungsangeboten entwickelt, schilderte die jetzige Geschäftsführerin Karin Racke beim Empfang nach dem Gottesdienst. So entstanden drei Tagesstätten in Lörrach, Schopfheim und Rheinfelden für psychisch kranke Menschen und die Organisation für Mütter in der Arbeitswelt (O.M.A) in Weil-Friedlingen. In Planung ist ein kirchlich-diakonisches Zentrum an der Christuskirche. 1994 hatte das Diakonische Werk neun Mitarbeiter, heute sind es 150.