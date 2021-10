Kreis Lörrach Mit Fachwissen und Empathie

Der gebürtige Kenzinger studierte Medizin in Freiburg und im australischen Sydney und promovierte mit gerade einmal 23 Jahren. In Karlsruhe, Heppenheim und Bad Krozingen war er danach Assistenzarzt. Facharzt für Innere Medizin wurde er 1990 in Frankfurt. Wenig später ließ er sich mit seiner Ehefrau in einer Praxisgemeinschaft in Seelbach/Ortenau nieder.

Im Jahr 2010 wurde der Kardiologe Leitender Arzt im Herzzentrum Lahr. Schon seit seiner Jugend setzt er sich neben dem Thema Gesundheit auch leidenschaftlich für Umwelt und Menschenrechte ein und ist darüber hinaus politisch engagiert.

Dienst am Menschen geübt

„Den Menschen dienen“, so lautete die Devise Schwehrs, der 2013 als Leitender Oberarzt an die Kreisklinik Rheinfelden kam und 2015 zum Chefarztnachfolger von Dr. Reiner Haag avancierte. Umfangreiches Fachwissen und große Empathie prägten seinen Einsatz für die Patienten, dazu immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Mitarbeiter.

„Die Patienten fühlten sich bei Herrn Dr. Schwehr sowohl fachlich als auch menschlich sehr gut aufgehoben“, bestätigte Dr. Bernhard Hoch, Geschäftsführer Medizin der Kliniken des Landkreises. Für seine Assistenzärzte habe er sich als vorbildlicher Ausbilder eingesetzt. Auch die Wirtschaftlichkeit und die Strukturen seines Verantwortungsbereichs habe er immer im Auge behalten, so Hoch weiter.

In Schwehrs Zeit als Chefarzt fielen die Modernisierung der apparativen Ausstattung des Kreiskrankenhauses Rheinfelden und die Modernisierung der Ambulanz. Hoch wörtlich: „Wir danken Herrn Dr. Schwehr von Herzen für seinen engagierten Einsatz in unseren Kliniken und wünschen ihm für seinen Ruhestand alles erdenklich Gute.“ Der solchermaßen Gerühmte erklärte selbst: „Ich bin angetreten, weil ich eine Grundhaltung des Dienstes habe und für Menschen da sein wollte.“ Besonders wichtig sei es ihm gewesen, für die Patienten nicht nur als Arzt, sondern auch als Mensch da zu sein.

Abteilungen vereint

Die hohe Wertschätzung des Chefarztes spiegelt sich nicht zuletzt in den sozialen Netzwerken wider. So schreibt zum Beispiel die Frau eines Patienten: „Die Beratung, Behandlung und Begleitung durch Herrn Dr. Schwehr war für meinen Mann sehr wichtig. Er hat großes Vertrauen in ihn und war froh, im Kreiskrankenhaus Rheinfelden kompetent und zugewandt behandelt worden zu sein.“

In der Rheinfelder Klinik erhalten nach dem Ausscheiden des bisherigen Chefarztes die Innere Medizin und die Geriatrie eine gemeinsame Leitung unter dem bisherigen Geriatrie-Chefarzt Albrecht Kühnle. Dazu heißt es aus der Leitung der Kreiskliniken: „Die Vereinigung der beiden Abteilungen erfolgt im Rahmen eines innovativen Konzepts, das die Nutzung von Synergien und die sinnvolle Ergänzung der Bereiche fördern soll.“

Die Innere Medizin bleibt laut einer Pressemitteilung weiterhin unverändert auch Anlaufstelle für jüngere Menschen aus Rheinfelden und Umgebung. Dies gelte bis zur Inbetriebnahme des im Bau befindlichen Zentralklinikums „Entenbad“ am Stadtrand von Lörrach, wo voraussichtlich ab 2025 alle drei Kreiskrankenhäuser und das Klinikum St. Elisabeth unter einem neuen Dach zusammenziehen werden.