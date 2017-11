Kreis Lörrach Mit Frederick ins Land der Fantasie

Nachrichten-Ticker

04:36 New Yorker Polizisten sollen Frau in Dienstwagen vergewaltigt haben

New York - Zwei Beamte der New Yorker Polizei sollen eine 18-jährige Frau gekidnappt, vergewaltigt und sie zu weiteren sexuellen Handlungen gezwungen haben. Die 32 und 37 Jahre alten Drogenermittler traten vom Dienst zurück, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hatten demnach im September in Zivilkleidung ein Auto angehalten und die Frau festgenommen, weil sie Marihuana und verschreibungspflichtige Medikamente bei sich hatte. Laut Staatsanwaltschaft legten sie ihr Handschellen an und zwangen sie dann in dem Dienstwagen abwechselnd zu sexuellen Handlungen.

04:30 Auto kracht in Sydney in Schule und tötet zwei Kinder

Sydney - Eine Autofahrerin ist in Sydney mit ihrem Wagen in eine Grundschule gekracht und hat dabei zwei achtjährige Schüler getötet. Mindestens 20 weitere Kinder seien verletzt worden, berichtete die Polizei. Die Rettungskräfte sprachen von einem Blutbad, das die 52-Jährige angerichtet habe. Sie selbst sei unverletzt geblieben und für obligatorische Blut- und Urintests in eine Klinik gebracht worden. Ein Polizist sagte, man gehe nicht davon aus, dass die Fahrerin vorsätzlich in die Schule gefahren sei.

03:39 Mann stirbt nach Haiangriff in Kuba

Holguín - Ein Hai hat in Kuba einen Mann getötet. Das Tier habe vor dem Strand von Guardalavaca im Osten der Karibikinsel eine Gruppe angegriffen, die nachts im Meer badete, berichtete die Lokalzeitung "Ahora". Demnach biss der Hai einem 22-Jährigen ins Bein. Andere Badegäste konnten das Tier vertreiben und den Verletzten an Land ziehen. Allerdings erlag der Mann später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Haiangriffe vor der Küste Kubas sind äußerst selten. In den vergangenen zehn Jahren wurden nur vier Attacken registriert.

03:37 Prince-Gitarre in den USA für 700 000 Dollar versteigert

Los Angeles - Eine Gitarre aus dem Besitz des 2016 gestorbenen US-Popstars Prince ist für 700 000 Dollar versteigert worden. Wie das Auktionshaus Julien’s in Los Angeles mitteilte, war für das Instrument ein Schätzwert von 60 000 bis 80 000 Dollar angesetzt. Es handelte sich um eine blaugrüne "Cloud"-Gitarre, die von dem Musiker Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre gespielt wurde. Wie die Zeitung "Star Tribune" berichtete, soll dies nach Angaben des Auktionshauses ein Rekordpreis für eine Prince-Gitarre sein.

02:41 Trump begrüßt Festnahmen in Saudi-Arabien

Tokio - US-Präsident Donald Trump begrüßt die Festnahmen etlicher Prinzen und Würdenträger in Saudi-Arabien. "Ich habe großes Vertrauen in König Salman und den Kronprinzen Saudi-Arabiens, sie wissen genau, was sie tun...", schrieb Trump aus Tokio auf Twitter. Trump ist derzeit auf Asienreise. Die Behörden hatten am Wochenende elf Prinzen und 38 vormals hochrangige Regierungsmitglieder inhaftiert, darunter Großinvestor Prinz Al-Walid bin Talal und den Minister für die Nationalgarde, Prinz Motaib bin Abdullah.