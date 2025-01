Kreis Lörrach: Mit Kultur das Miteinander fördern

Ideen sind gefragt

Der Landkreis Lörrach steht mit 90 weiteren Kreisen im Wettbewerb um die Aufnahme ins Förderprogramm. Beworben hat er sich mit der Beteiligungsidee „Schätze der Dörfer“. Umgesetzt und begleitet werden die Projekte durch den Erstbewerber, dem Theater in den Bergen. Im Bundesprogramm „Aller. Land“ wird die gemeinsame Zukunft von Bürgern einer Region als eine Frage der gemeinschaftlichen Gestaltung angesehen. Dafür brauche es Ideen und Beteiligung. Das Programm besteht aus zwei Phasen: In der konzeptionellen konnten sich Kulturschaffende und Institutionen bewerben, wie eben das Theater in den Bergen. Mit Kenntnis und immaterieller Unterstützung des Landratsamtes hatte der Verein einen Antrag gestellt.

Förderquote von 90 Prozent

Für die Umsetzungsphase sind nun bundesweit die Landkreise gemeinsam mit den Kulturschaffenden vor Ort als Antragsteller vorgesehen. Die Bewerbung des Theaters in den Bergen war erfolgreich. Mit 35 000 Euro wird das gemeinsame Anliegen, zusammen Ideen für die Region zu entwickeln, gefördert. Der Gesamtkostenrahmen beträgt laut Kosten- und Finanzierungsplan 1 500 000 Euro über fünf Jahre. Im Erfolgsfall der Bewerbung läuft der Projektzeitraum von Juli 2025 bis Juni 2030. Das Bundesprogramm benennt eine Förderquote von 90 Prozent. Zusätzlich unterstützt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg mit weiteren fünf Prozent antragstellende Landkreise. Der Eigenanteil des Landkreises Lörrach beträgt daher über fünf Jahre insgesamt 75 000 Euro. Dieser kann über den Einsatz von Stellenanteilen bestehender Stellen eingebracht werden. Für Städte und Gemeinden sowie Bürger sind die Projekte kostenfrei.