Kreis Lörrach: Mit Kurzarbeit die Krise abfedern

Mehr als im Vorjahr

Im September lag die Zahl der Menschen in Kurzarbeit nach vorläufigen, hochgerechneten Daten bei rund 268 000. Das sind 76 Prozent mehr als im Vorjahr – und fast dreimal so viele wie im September 2022. Das verarbeitende Gewerbe zeigt derzeit den stärksten Einsatz von Kurzarbeit, wo allein im August 143 000 Beschäftigte in Kurzarbeit waren. Schwerpunkte lagen im Maschinenbau, in der Herstellung von Metallerzeugnissen, von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen sowie in der Produktion von Kraftwagen und Kraftwagenteilen.

Leichter Anstieg im September

In der ifo-Konjunkturumfrage vom September ist von einem leichten Anstieg der Kurzarbeit in der deutschen in Industrie die Rede. Demnach fuhren im August 14,3 Prozent der teilnehmenden Firmen in der Industrie Kurzarbeit, 12,5 Prozent waren es im Mai. Für die kommenden drei Monate erwarten dies 23 Prozent, nachdem es im Mai 18,8 Prozent waren. Die Erwartung lag dabei seit 2022 stets über dem tatsächlichen Stand. Im langjährigen Vergleich ist die Kurzarbeit leicht erhöht. Der Anstieg ist angesichts der schlechten Wirtschaftslage in der Industrie vergleichsweise gering. „Dies ist allerdings kein positives Zeichen. Vielmehr verdeutlicht es, dass viele betroffene Unternehmen die Krise als sehr schwerwiegend ansehen. Deshalb scheinen sie trotz Arbeitskräfteknappheit eher Beschäftigung abzubauen oder Standorte zu verlagern, statt diese mit Hilfe von Kurzarbeit zu überbrücken”, wird ifo-Experte Sebastian Link auf der Webseite zitiert.