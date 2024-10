Kreis Lörrach: Mit Lernpatenschaften zu besseren Schulnoten

Die Schüler Rana Orhan, Lea Schiller und Ziyu Tian bilden eine solche Lernpatenschaft. Rana und Lea zeigen sich rückblickend begeistert: „Dank der Unterstützung von Ziyu konnten wir uns von einer 5 in Mathe auf eine 3 steigern. Wir werden auch im neuen Schuljahr in dieser Lernpatenschaft weiterarbeiten.“ „Allerdings“, erläutert Ziyu, „war der Erfolg eher ein Marathonlauf als ein Kurzstreckensprint. Denn wir haben zunächst einmal in den Ferien vier bis fünf Tage darauf verwendet, Grundlagen aufzubauen. Nur so konnte es während des Schuljahres gelingen, mit einem nur einmaligen Treff je Woche die Noten derart stark zu verbessern.“