Kreis Lörrach „Mit Marko rund um Lörrach“

Alle sind eingeladen

„Zur Teilnahme an der Benefiz-Veranstaltung eingeladen sind alle Wanderbegeisterten und Sponsoren, die für die wichtige Einrichtung des würdevollen Lebens bis zum Ende zugleich eine Spende machen wollen“, schreibt Förderkreis-Vorsitzender Klauspeter Huck in der Einladung. Die Wanderung startet gegen 9 Uhr beim derzeitigen Hospiz an der Bergstraße im Wohnquartier Conrad in Lörrach. Es kann jedoch auch unterwegs „eingestiegen“ werden.

Die Route führt über die Daurhütte (10-13 Uhr), die Wittlinger Höhe (11.30 -13.30 Uhr) und schließlich - vorbei am Kriegerdenkmal in Brombach (13-15 Uhr) - zurück zum Übergangs-Hospiz in der Bergstraße 49a (ab 14 Uhr). An allen Stationen gibt es zu den genannten Zeiten Erfrischungen und einen Infostand.