Kreis Lörrach Mit Stimme und Show zur Karriere

Von Walter Bronner

Kreis Lörrach. Mit einem höchst ambitionierten Projekt wollen die Gesangspädagogen und früheren Protagonisten der Lörracher Gesangsakademie „Voicelab“, Richard Geppert und Frank Schultz, im März nächsten Jahres die regionale Kulturszene aufmischen. Unter dem Begriff „Voiceman“ leiten sie einen Masterclass Workshop, bei dem innerhalb von 14 Tagen Gepperts Musical „Human Pacific“ bühnenreif erarbeitet werden soll. Und das weitgehend mit singenden und musizierenden Kräften, die sich erstmals einem solchen Unternehmen widmen.

Die Aufführung – Wiederholungen nicht ausgeschlossen – ist dann in der dritten oder vierten Märzwoche im G5-Zentrum in Eimeldingen vorgesehen. Bei der Projektvorstellung in Gepperts Wohn- und Studiohaus in Schallbach zeigen sich beide Initiatoren optimistisch hinsichtlich der Realisierung ihres Vorhabens. Der erste Auditions-Termin, bei dem interessierte Vokalisten und Instrumentalisten quasi einen Eignungstest absolvieren, ist schon ausgebucht. Der nächste ist am 17. November von 10 bis 18 Uhr im Studio „pro ton music“ in Neuenburg (Robert-Koch-Straße 10-12). Die Zuversicht des Initiatoren-Duos, denen Alexander Sehringer als Repetitor mitwirkt, kommt nicht von ungefähr. Schließlich hatten sie mit ihrer früheren Gesangsakademie Erfolgserlebnisse am laufenden Band. Denn Voicelab verhalf so bekannten Rock- und Popgrößen wie Magdalena Vanessa Weniger, dem Diamond-Soul-Trio, dem „Pumpernickel“-Kleinkunst-Duo, dem jetzt in New York aktiven Pianisten, Komponisten und Sänger Julian Moehring, der Aargauer Band „Chocanille“ oder dem Sänger und Tänzer Patrick Hentschel zu erfolgreichen Karrierestarts. „Durchaus denkbar, dass sich aus dem jetzigen Workshop ebensolche neue Karrieren ergeben“, sagt Richard Geppert. Und mit Stolz kann er darauf verweisen, das Xavier Naidoos steiler Aufstieg 1995 als Darsteller des Danny in seinem Musical „Human Pacific“ begann.

Das Stück ist eine in die Gegenwart gerückte Version von Teilen des alttestamentlichen Daniel-Buchs. Jenes Propheten, der sich in der babylonischen Gefangenschaft weigerte, einen Drachen anzubeten, deshalb in eine Löwengrube Löwen geworfen wurde, dort aber durch Gottes Eingriff unversehrt blieb. In der Musicalversion, die fast alle Genres zeitgenössischer Musik bedient, sind es die Anforderungen, Anfechtungen und Zwänge der modernen Gesellschaft, die das Dasein des Einzelnen massiv beeinflussen und beeinträchtigen sowie Widerstand dagegen mit drastischen Sanktionen zu unterbinden suchen. Das breitgefächerte klingende Spektrum des Stücks soll natürlich bei diesem Masterclass-Workshop gründlich erarbeitet werden. Unter anderem mit Darius Merstein-MacLeod, der als Gastdozent seine Interpretationskunst in den Bereichen Jazz, Gospel, Rock Soul, Funk, Musical, Operette und Oper vermitteln wird. n Wer mitmachen will, kann sich zur Audition anmelden und für diese zwei Songs freier Wahl (evtl. mit Noten für die Begleitung) auswendig vorbereiten, ebenso einen kurzen Text oder eine Spielszene: Tel. 07621/1628180 oder per Mail info@voicemen.de. Die Gebühren betragen 200 Euro für Mitwirkende im Ensemble, 340 Euro für die solistische Ausbildung.