Kreis Lörrach: Mit Zuversicht ins weitere Berufsleben

„Es liegt ganz allein an euch, was ihr aus dem heute erworbenen Gesellenbrief macht“, sagte Ranz zu den Junggesellen. Und weiter: „Ihr habt neue Menschen, ein neues Umfeld kennen gelernt und ein täglich änderndes Ausbildungsumfeld. Gerade diese Vielseitigkeit bei einer handwerklichen Ausbildung ist das, was unsere Berufsfelder so auszeichnet.“