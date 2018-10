Kreis Lörrach Mitmachen und mitgewinnen

Kreis Lörrach. Spenden an die Weihnachtshilfsaktion "Leser helfen Not leidenden Menschen“ können Sie per Überweisung auf eines der angegebenen Konten.

Kreis Lörrach. Spenden an die Weihnachtshilfsaktion "Leser helfen Not leidenden Menschen“ können Sie per Überweisung auf eines der angegebenen Konten.

Wer bei der Hilfsaktion spendet, tut Gutes und hat die Chance tolle Preise zu gewinnen. Als Hauptgewinn winkt auch in diesem Jahr ein nagelneues Auto. Zu gewinnen gibt es einen E-Smart in der Cabrio-Version im Wert von rund 27 000 Euro, gestiftet vom Energieversorger Badenova. Insgesamt warten mehr als 600 Gewinne im Wert von rund 80 000 Euro, gestiftet überwiegend von der heimischen Wirtschaft. Ab einer Spende von drei Euro landet ihr Spendenbeleg in der Lostrommel unserer Riesentombola.

Anschrift nicht vergessen

Bitte schreiben Sie ihre vollständige Adresse auf den Überweisungsträger, damit wir nach der Ziehung der Riesentombola am Dienstag, 18. Dezember, schnell die Gewinner ermitteln können.

Sie haben auch die Möglichkeit in den Geschäftsstellen des Verlagshauses Jaumann (Die Oberbadische, Lörrach; Markgräfler Tagblatt, Schopfheim; Weiler Zeitung, Weil am Rhein) ihre Spende zu entrichten. Auch die von Hand ausgefüllten Belege müssen die komplette Anschrift des Spenders enthalten und gut leserlich sein.

Die Gewinne können nicht umgetauscht oder in bar ausgezahlt werden.