Kreis Lörrach Mitten aus der Seele

Die fünf Band-Mitglieder kommen aus dem südbadischen Raum und der Schweiz. „Knapp 30 Auftritte mussten wir wegen Corona absagen. Umso mehr freuen wir uns nun auf ein ausgelassenes Konzert und ein volles Haus“, sagt Gitarrist Brugger.

Die 2009 gegründete Combo tourte bereits mit der amerikanischen Bluessängerin Sena Ehrhardt. Auch Bluesgrößen wie Robben Ford und Louisiana Red sind schon auf sie aufmerksam geworden.

Weitere Konzerte

Fr 20. Mai: BluesBones (BE) Sa 25. Juni: Jessie Lee and the Alchemists (F) Fr 7. Oktober: Andreas Diehlmann Band (D) Fr 28. Oktober: Leif de Leeuw Band (NL) Sa 19. Noember: Zydeco Playboys (D)

Das Dreylandbluesfestival findet dieses Jahr vom 18. bis zum 20. August statt, in Bad Säckingen, Schopfheim und Wehr. Karten für das Konzert am 6. Mai gibt es per Mail unter: vorverkauf@exbluesive.org