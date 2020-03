Kreis Lörrach Modebranche trifft es hart

Still ist es auch in der Müllheimer Fußgängerzone, wenngleich sie nicht gänzlich ausgestorben ist. Die Menschen sind unterwegs um ihre Besorgungen zu erledigen. Abgesehen von Müttern mit ihren Kindern sind gehen alle allein durch die Stadt. Geradezu vorbildlich verhalten sich die Kunden vor der Sparkassenfiliale: Drinnen sind alle Geldautomaten belegt, also wird vor dem Eingang gewartet und großzügig Abstand zu den Mitmenschen gehalten.

Einzig auf den Baustellen herrscht noch rege Betriebsamkeit.

Reisebüros, Tattoo- und Nagelstudios, Reha-Laden, Telefonshop, Wettbüros aber auch Modegeschäfte sind geschlossen. Gleiches gilt auch in der Zähringerstadt Neuenburg, wo zusätzlich vor den allgegenwärtigen Tabakgeschäften die Gitter heruntergelassen wurden.

Martin Buck, der in Müllheim und Neuenburg zwei Modehäuser betreibt, hat ein Dutzend Mitarbeiterin in Kurzarbeit schicken müssen. „Es ist ein seltsames Gefühl, wenn man ins Geschäft kommt“, sagt er und vergleicht es mit der Büroarbeit an Sonntagen – nur eben, dass es jetzt viele Sonntag sind. Gerade die Modebranche treffe es hart, weil Januar und Februar traditionell umsatzschwache Monate seien. Der März – mit normalerweise schönem Wetter – sorge da für Umsatz. „Wir hätten ja diesen Monat auch verkaufsoffene Sonntage in Müllheim und Neuenburg gehabt“, erzählt er.

Mit den meisten Lieferanten habe er sich auf einen Lieferstopp und ein verlängertes Zahlungsziel einigen können, sagt er. Auch mit dem Vermieter des Müllheimer Ladengeschäftes sei eine für beide Seiten befriedigende Lösung gefunden worden. „Es ist eine noch nie dagewesene Situation. Jetzt ist Solidarität gefragt“, sagt Buck und hat durchaus Verständnis für den „Shutdown“.

„Meine Mitarbeiterinnen bekommen Kurzarbeitergeld, ich bekomme als Selbstständiger nichts“, sagt Martin Buck. „Ich hoffe, dass die Regierung auch uns ,Kleine’ unterstützt.“

„Fünf Wochen mit den Kindern zuhause, das hatten wir noch nie“, sagt seine Frau Iris Buck. Sie mache den Haushalt, lerne mit den Kindern und sonne sich auf dem Balkon, erzählt sie.