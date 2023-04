Kreis Lörrach Modell mit Zukunft?

Tariflicher Anspruch

Hier setzt die Diskussion um die Vier-Tage-Woche an, die nicht erst seit kurzem geführt wird. So hat zuletzt die IG-Metall dieser Tage angekündigt, in der kommenden Tarifrunde für die Stahlbranche die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich zu fordern. Die Forderung ziele erstmals auf einen gesamten, tariflich abgesicherten Anspruch für Beschäftigte einer ganzen Branche, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann.

Die Arbeitszeit soll von bisher 35 auf 32 Stunden fallen. Darüber erklärte Hoffmann, dass die Forderung auch über die Stahlbranche hinaus Ausstrahlung habe. Neben dem Modell weniger Arbeit bei gleichem Lohn verfolgt die zweite Variante den Ansatz, lediglich die Stunden von fünf Tagen auf vier Arbeitstage umzuverteilen. Unter beiden Modellen soll - im Idealfall - aber die Gesamtproduktivität nicht leiden. Ziel ist es also stets, in vier Tagen genauso viel zu schaffen wie in fünf.