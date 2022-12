Kreis Lörrach Moderne Form der Therapie

Kreis Lörrach. „Als regional verwurzeltes Familienunternehmen ist es uns ein großes Bedürfnis, Menschen im Leben eine Stütze zu sein. Mit unserem Angebot und mit unseren Möglichkeiten als Gesundheitsanbieter sehe ich darüber hinaus unser Schaffen auch als Teil einer Lösung für eine funktionierende und eine gesunde Gesellschaft. So ist das Unterstützen dieser großartigen Aktion eine Herzenssache für uns“, sagt Tim Josko.

Was passiert, wenn Tradition und starke Werte auf innovative Ideen treffen, zeigt Josko fitness mit einem Lösungsansatz, der zur aktuellen Zeit passt. „Mitbegründet durch die zurückliegenden herausfordernden Jahre für uns als Unternehmen und die Gesellschaft, haben wir uns konkrete Fragen gestellt. Welche Bedürfnisse und Ängste werden sich bei den Menschen in der Zukunft verstärken und bei welchen Problemen können wir als Gesundheitsanbieter helfen? Gesundheitliche Freiheit und körperliches Wohlbefinden gewinnen gerade in so schwierigen Zeiten wie heute noch mehr an Bedeutung. Das Schöne, beides liegt zum großen Teil in unseren eigenen Händen. Um dieses Potential aber auch nutzen zu können, schaffen wir als Josko fitness immer mehr Hilfestellungen und Lösungsansätze, die das Leben der Menschen bereichern“, erklärt Josko, der das gleichnamige Familienunternehmen als Geschäftsführer in zweiter Generation leitet.