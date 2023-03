Im Zuge ihres Geothermie-Vorhabens Erdwärme-Breisgau haben Badenova und ihre Tochter badenovaWärmeplus weitere Potenzialgebiete für Geothermie identifiziert. Konkret geht es darum, im Raum Lahr in der Ortenau-Süd sowie im Raum Lörrach mögliche Standorte für Erdwärme zu finden. Nach aktuellem Stand kommen im Einzugsgebiet um Lahr elf Kommunen in Frage, in Lörrach 14.