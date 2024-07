Kreis Lörrach: Motorräder am Wochenende von Polizei ausgebremst

Vier erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen

Eine Kontrollstelle zur Überwachung der Geschwindigkeit gab es am Samstag, 27. Juli, zwischen 11.15 und 13.15 Uhr, auf der L 151 im Bereich Todtnau in Fahrtrichtung des Hochkopfpasses. Vier erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden angezeigt. Den Spitzenwert erreichte ein Motorradfahrer, der mit 37 Kilometern pro Stunde zu schnell unterwegs war, in einem Bereich, in dem die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt. Am Sonntagmittag, 28. Juli, war die Polizei auf den Landstraßen 123 und 126 ebenfalls im Bereich von Todtnau präsent, um an verschiedenen Stellen den Zweiradverkehr und die Höchstgeschwindigkeiten zu überprüfen. Bei erlaubten 80 km/h war ein Motorradfahrer mit rund 140 km/h unterwegs.

Insgesamt 24 Motorradfahrer zu schnell unterwegs

Insgesamt waren laut Polizeimitteilung 24 Fahrer zu schnell unterwegs. Bei der technischen Sichtung von 26 Motorrädern kamen nur kleinere Mängel zutage. Am Sonntagmorgen wurde der Motorradverkehr im Landkreis Waldshut auf der L 146 und L 149 im Bereich St. Blasien-Menzenschwand kontrolliert. Nur wenige geringfügige Verstöße bei 35 inspizierten Motorrädern wurden geahndet. Die Maßnahmen der Motorradkonzeption werden bis Oktober im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg fortgeführt.