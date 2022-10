Kreis Lörrach Müllgebühren steigen drastisch

Durch geplante Kostenunterdeckungen konnten deutliche Gebührenanhebungen lange Zeit vermieden werden – das sei ab 2023 nicht mehr möglich, weil die Gewinnrücklage nach der Verrechnung mit dem erwarteten Verlust von diesem Jahr aufgebraucht sein wird.

Darüber hinaus sorgt die Inflationsrate für massive Kostensteigerungen, so auch beim Dieselkraftstoff. Die Abfallwirtschaft sei aufgrund der Vielfalt an Abfalltransportvorgängen hiervon besonders betroffen. Und: Wegen des schwachen Euro steigen die Kosten für die Müllverbrennung in der KVA Basel.

Weitere Kostensteigerungen aufgrund der Inflation schlagen bei der Deponienachsorge zu Buche, erklärte Bienroth. Die Gesamtkosten der Abfallwirtschaft steigen im Vorjahresvergleich um 6,4 Millionen Euro. Rund 39 Millionen Euro müssen durch Gebühren gedeckt werden. Die letzte Gebührenerhöhung wurde 2021 beschlossen. Damals gab das Gremium grünes Licht für eine Erhöhung um zehn Prozent.

Der SPD-Antrag: Die SPD-Fraktion stellte den Antrag, die Erhöhung der Abfallgebühren auf drei Jahre zu verteilen, so sollte sie 2023 15 Prozent und in den beiden Folgejahren jeweils zehn Prozent bei den Leistungsgebühren betragen. „Unser Vorschlag ist seriös, auch wird er auf Akzeptanz der Bürger stoßen“, kommentierte Marion Caspers-Merk (SPD) das Vorhaben.

Derweil erklärte Sven Diehl vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, dass die auf diesen Zielwert angepassten Gebühren zu einer Unterdeckung im Wirtschaftsplan führen würden, was zudem der gesetzlichen Anforderungen an die kostendeckende Kalkulation von Gebühren widerspreche. Einsparpotenziale oder höhere Erlöse, zum Beispiel aus der Wertstoffvermarktung, seien trotz einer erneuten Überprüfung nicht zu erwarten. Unterstützt wurde der Antrag von den Grünen. „30 Prozent, das ist für mich nicht machbar, wir halten den Antrag der SPD für sinnvoll“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Martin. Denn: „Es gibt Spielräume.“

Der Gegenvorschlag: CDU-Fraktionschef Paul Renz schlug derweil eine Senkung um fünf Prozent vor, was auch Ulrich May (FW) und Wolfgang Fuhl (AfD) befürworteten.

Letzterer regte an, das Zahlungsziel der Gebühren von acht Tagen auf vier Wochen zu erhöhen und ab einer bestimmten Höhe die Gebühr in zwei Teilbeträgen bezahlen zu können. Derweil betonte May: „Im nächsten Jahr kommt einiges zusammen, die Gebührensteigerung ist nicht hausgemacht“, Das sei ein Hammer für viele Haushalte, der Antrag der SPD gehe aber zu weit.

Die Abstimmung: Nach Auslotung aller Optionen fand eine Gebührenerhöhung um 25 Prozent eine Mehrheit bei 14 Enthaltungen und 35 Ja-Stimmen. So soll temporär auf die Nachsorgerückstellung verzichtet werden. Der Antrag der SPD-Kreistagsfraktion, die Gebührenerhöhung über drei Jahre hinweg zu staffeln, erreichte nur 14 Ja-Stimmen und wurde deutlich abgelehnt.

Weiter soll die Verwaltung die Leistungen des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft im kommenden Jahr auf den Prüfstand stellen.