Kreis Lörrach: Mütter in ihrer Entscheidung für das Stillen stärken

Das St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach nutzt diesen Anlass, um auf die Wichtigkeit des Stillens hinzuweisen und praktische Unterstützung anzubieten. Ab Dezember lädt die Geburtsklinik an jedem zweiten Dienstag im Monat um 19 Uhr zu einem kostenfreien Stillabend ein, der im großen Saal des St. Elisabethen-Krankenhauses stattfindet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit seinen sechs examinierten Still- und Laktationsberaterinnen IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) setzt das St. Elisabethen-Krankenhaus laut Mitteilung auf eine klare Botschaft: Stillen sei der beste Start ins Leben. Es versorge das Kind mit allen wichtigen Nährstoffen, schütze es vor Krankheiten und unterstütze die Mutter-Kind-Bindung, heißt es weiter. „Wir möchten Mütter in ihrer Entscheidung für das Stillen bestärken. Dabei spielen unsere Hebammen und die Entbindungsstation eine Schlüsselrolle“, betont Pflegedirektorin Dubravka Kavur. „Ich freue mich auch sehr darüber, dass wir engagierte Mitarbeiterinnen haben, die das Thema Stillen in unseren Kliniken nachhaltig und mit hoher Qualität weiterentwickeln.“ Das diesjährige Motto der Weltstillwoche betont die Notwendigkeit einer unterstützenden und inklusiven Umgebung für alle werdenden und stillenden Mütter.