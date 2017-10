08:57 Tod auf U-Boot-Fahrt - Tatverdächtiger ändert Aussage erneut

08:53 Nach Sturm: Nur noch eine Bahnstrecke im Norden gesperrt

Hamburg - Zwei Tage nach dem Sturmtief "Herwart" sind fast alle Bahnstrecken im Norden wieder befahrbar. Lediglich die Strecke zwischen Hamburg-Harburg und Cuxhaven war noch gesperrt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Dort seien Ersatzbusse im Einsatz. Alle anderen Regionalbahnen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen fuhren wieder nach Plan. Die Fernzüge zwischen Hamburg und Westerland auf Sylt, Hamburg und Kiel sowie zwischen Hamburg und Stralsund über Rostock fuhren am Feiertag wieder planmäßig. Es könne jedoch vereinzelt zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

08:44 Verdacht auf Vorbereitung eines Anschlags: Festnahme

Karlsruhe - Ein Syrer ist in Schwerin wegen des dringenden Verdachts auf Vorbereitung eines islamistisch motivierten Sprengstoffanschlags festgenommen worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Es würden auch Wohnungen durchsucht. Nach den bisherigen Ermittlungen ist der 19-jährige Beschuldigte dringend verdächtig, einen islamistisch motivierten Anschlag in Deutschland geplant und bereits konkret vorbereitet zu haben. Bereits im Juli habe er den Entschluss gefasst, in Deutschland einen Sprengsatz zu zünden.

08:08 Syrer wegen Terrorverdachts festgenommen

07:54 Japan: Leichenteile von neun Menschen in Wohnung gefunden

Tokio - Die zerstückelten Leichen von neun Menschen hat die Polizei in Japan in der Wohnung eines jungen Mannes gefunden. Wie japanische Medien unter Berufung auf die Polizei meldeten, befanden sich die Leichenteile in Kühlkisten. Die Beamten hatten die Wohnung im Zusammenhang mit dem Verschwinden einer 23-jährigen Frau durchsucht. Der 27-Jährige gestand demnach, die neun Menschen selbst umgebracht zu haben. Unter ihnen soll sich auch die Vermisste befinden. Den Ermittlungen zufolge hatte die junge Frau in sozialen Medien nach jemandem gesucht, der mit ihr Selbstmord begehe.