Hohes Defizit

Im Wirtschaftsplan der MVZ GmbH wird für das laufende Jahr mit einem Defizit in Höhe von 184 000 Euro gerechnet, nachdem in den Vorjahren Verluste in Höhe von 193 000 Euro (2023) und 235 000 Euro (2022) verzeichnet wurden. Die Verlustsituation sei dadurch verursacht, dass die Umsatzerlöse nicht mit dem steigenden Personalaufwand Schritt halten würden, erklärte Kliniken-Chef Udo Lavendel. Wegen der anhaltend negativen Entwicklung im MVZ und der Notwendigkeiten der Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden Versorgung, unter anderem der Ausbau der ambulanten Anlaufstelle in Rheinfelden, sollen Maßnahmen zur wirtschaftlichen Verbesserung in den Fokus genommen werden.

Im vorberatenden Verwaltungsausschuss des Kreistags hatte Marion Caspers-Merk (SPD) moniert, dass man das Defizit des MVZ zu spät in den Fokus gerückt habe. Es dürfe nicht sein, dass man finanziell drauflege. In der Kreistagssitzung sagte sie, dass es der MVZ GmbH gelingen müsse, eine schwarze Null zu verbuchen. Hier laufe eine stattliche Summe auf. Andere, privatwirtschaftlich organisierte MVZ, seien wirtschaftlich solider. Einsparpotenzial verortete sie in der Verwaltungsstruktur der Tochterunternehmen.