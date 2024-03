Die Mitgliederversammlung des Naturschutzbunds (Nabu) findet am Montag, 18. März, ab 19 Uhr im Vereinsheim der Naturfreunde Lörrach, Jahnstraße 3a in Lörrach, statt. Der Vorstand berichtet über Aktivitäten des vergangenen Jahres und gibt einen Überblick über die zukünftigen Aufgaben und Zielsetzungen des NABU Lörrach. Die Mitgliederversammlung ist auch ein Treffpunkt von Experten mit Praxisbezug zum Thema Artenschutz und damit eine Möglichkeit, aus erster Hand Informationen über seltene und bedrohte Tierarten im Landkreis zu erhalten, heißt es in der Ankündigung. Dazu gibt es einen Bericht der Unteren Naturschutzbehörde über Biber im Landkreis Lörrach.