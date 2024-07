Kreis Lörrach: Nach dem Büffeln mit dem Abitur belohnt

Einen Blick in die Zukunft warf Schulleiter Andreas Thomann in seiner Festansprache. Zunächst stellte er aber fest: „Heute Abend gilt es eine bemerkenswerte Leistung zu feiern, die das Ergebnis jahrelanger Hingabe, harter Arbeit und Ausdauer ist. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben es geschafft!“ Zugleich bedeute das bestandene Abitur aber auch einen Abschied von der Schule. Dieser Abschied stelle aber auch einen Aufbruch in die eigene individuelle, aber auch familiäre und gesellschaftliche Zukunft dar. „Wir hoffen, Ihnen für diesen Weg in die Zukunft ein wenig haltbaren Proviant in Ihren Rucksack gepackt zu haben“, so Thomann weiter. „Auch wenn die Grenze zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz scheinbar verschwimmt und unsere natürliche Umwelt mehr denn je unsere Aufmerksamkeit erfordert, gilt eins doch immer: Unser gesunder Menschenverstand und menschliche Wärme und Güte sind durch nichts zu ersetzen, egal, wie fortschrittlich unsere Technologien sind.“ „Wenn Sie dies beherzigen“, so Thomann abschließend, „bin ich mir sicher, dass Sie eine Welt aufbauen werden, in der Technologie, Wirtschaft und Ökologie miteinander harmonieren. Sie sind die Architekten der Zukunft. Ich wünsche Ihnen alles Gute!“ Im Rahmen der Übergabe der Abiturzeugnisse gab es besonders viel Beifall für Niklas Hannig und Darius Hirz. Beide erreichten die „Traumnote“ 1,0.

Die Abiturienten:

Colin Bahlinger, Antonia Berenboym, Daria Blohm, Luca Böhrer, Patrick Bolle, Enzo Bonazza Portieri, Linus Braun, Henry Buckmaier, Kim Bui, Era Cengu, Mia Chahine, Yannick Cwielong, Berk Demirbilek, Emily Denschik, Tom Dörflinger, Marlon Dörner, Florentine Dünhöft, Tiffany Duran Toribio, Emily Eckert, Lenny Eckert, Jennifer Eckert, Hannes Eichler, Paul Füchsel, Emilia Fusco, Luna Gabriel, Maxwell Gameti, Danaelle Gempp, Mikias Girmay, Nikolaj Grätz, Laura Hajdaraj, Lema Hamidi, David-Luca Hänel, Niklas Hannig, Evelin Hartung, Sophie Hefele, Darius Hirz, Jakub Jakubowski, Carina Jehle, Celia Jenne, Stefanie Kabisch, Pascal Kiefer, Bleonard Krasniqi, Tobias Kreider, Stanley Kremic, Tamara Lauer, David Lehmann, Tobias Löffler, Lisa Lopez, Alina Lozovik, Benjamin Lutz, Anis Mateos El Aadak, Ketsia Mudiaki, Simon Müller, Julia Neumann, Sean Niedermaier, Paul Opitz, Paulina Quinn, Franziska Radtke, Vivian Rathjen, Paul Riehle, Annika Rütschlin, Benita Sadrija, Anna-Lena Sayer, Lena Schillinger, Jana Schneider, Bastian Schönecker, Malika Siddique, Marija Stanojevic, Julia Summ, Linus Suyter, Muhammad Syed, Jannis Tullack, Carline Vedette, Laurin von Steffelin, Hanna Weihrauch, Nick Weiß, Loan Wild, Chiara Wunderlin, Xhigang Xue, Leewin Zietlow