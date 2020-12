Kreis Lörrach Nach dem Willen des Betreuten

Dennoch: „Die gesetzliche Betreuung ist ein tiefer Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Betreuten“, weiß die Sozialpädagogin. Ehe ein Betreuer bestellt wird, muss deshalb in mehreren Verfahrensschritten eine sorgfältige Prüfung erfolgen.

Am Anfang steht ein Antrag. Betroffene Personen können ihre Betreuung selbst in die Wege leiten oder aber andere schlagen sie vor, in der Regel sind das Familienangehörige, Kliniken oder soziale Hilfesysteme. Nun muss das Betreuungsgericht prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Ein medizinisches Gutachten wird erstellt, anschließend macht sich der Richter oder die Richterin persönlich ein Bild von der jeweiligen Person. Die Entscheidung über die Anordnung einer Betreuung erfolgt dann durch richterlichen Beschluss. Im Fall des Falls wendet sich die Betreuungsbehörde an den SKM, ob es ehrenamtliche Betreuer gibt.

Die Pandemie hat vieles erschwert

Ehrenamtlicher gesetzlicher Betreuer kann im Prinzip jeder werden, sofern er Einfühlungsvermögen für bedürftige Menschen, Verantwortungsbewusstsein und etwas Organisationstalent mitbringt. „Der Ehrenamtliche kann auch selbst Wünsche äußern, zum Beispiel, wenn er nicht mit großen Schulden umgehen will“, so Hannah Mogg. Tauchen Unklarheiten auf, steht der SKM beratend zur Seite.

Freilich läuft auch in Corona-Zeiten die Betreuungsarbeit weiter, allerdings hat die Pandemie manches erheblich erschwert. Die allmonatlichen Treffen der Betreuer unter anderem in Weil am Rhein, Schopfheim, Lörrach, Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen finden seit dem Frühjahr nicht mehr statt - für viele sind sie jedoch eine wichtige Austauschplattform. Was noch schlimmer wiegt: „Die meisten unserer Betreuten können wir derzeit nicht persönlich besuchen“, so Mogg. Etliche werden der Covid-Risikogruppe zugerechnet, leben in Heimen, in denen jetzt Besuchsverbote oder strikte Zugangsregelungen herrschen. Auch die Betreuer selbst sind zum Großteil schon im Rentenalter und gehören somit teils selbst zu den „vulnerablen“ Personen.

Andernorts hakt es ebenfalls. „Gerade haben wir jemanden, der dieser Tage seinen Entzug antreten wollte“, erzählt Mogg. Corona hat auch da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil die Klinik von Zwei- auf Einbettzimmer umstellte, landete der Betroffene auf der Warteliste.

Ein anderer habe durch Corona seinen Job verloren, sei daraufhin „in ein schwarzes Loch gefallen“. Er öffnete keine Briefe mehr, stellte nicht einmal den Antrag auf Arbeitslosengeld. „In solchen Situationen plötzlich jemanden zur Seite zu haben, empfinden die meisten Betreuten als riesengroße Entlastung“, so Hannah Mogg.

„Wir beim SKM sind immer wieder auf der Suche nach Ehrenamtlichen“, betont die Geschäftsführerin. „Man kann sich bei uns auch erst einmal unverbindlich über alles informieren“. Die meisten ehrenamtlichen Betreuer empfänden es als Bereicherung, „dass man so unheimlich viel für die Betreuten tun kann“, sagt Hannah Mogg, die selbst 33 Menschen (nicht-ehrenamtlich) gesetzlich betreut.

Über Spenden freut sich der Verein ebenfalls: „Hier und da können wir einem Klienten mit einem kleinen Zuschuss aus der ärgsten Not helfen.“ Auch durch eine Mitgliedschaft kann man den SKM unterstützen.

Weitere Infos gibt es unter Tel. 07622/671 71 70 oder im Internet unter www.skm-loerrach.de. Der Verband organisiert auch Vorträge zu Themen wie Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht.