Kreis Lörrach Nachfolger händeringend gesucht

Der 70-jährige Kfz-Mechanikermeister sucht seit fünf Jahren einen Nachfolger für seine unabhängige Werkstatt in Zell im Wiesental. „Ich hatte einen guten Mann in der Werkstatt, einen Allrounder.“ Die Büroarbeit sei aber nichts für ihn gewesen, schildert er die Schwierigkeiten, einen Nachfolger für sein Unternehmen zu finden, das er seit 30 Jahren führt. „Es gab Interessenten, allerdings hat es nie richtig gepasst.“ Dann kamen Corona, Krieg und hohe Zinsen, was laut Weißenberger zu Unsicherheit und Zurückhaltung führte. Hinzu kommen hohe rechtliche Hürden, viel Bürokratie und nicht zuletzt die Sicherstellung der Finanzierung.

Alles versucht

Der Kfz-Meister hat bei seiner Suche nach einem Nachfolger nichts unversucht gelassen: Er ist in einer Betriebsbörse der Handwerkskammer vertreten, zudem hat er Unternehmen angeschrieben und diese über die Übernahmemöglichkeit informiert. Weißenberger ist nicht allein: Einen langen Atem beweist auch Hans Jürgen Misslak aus Weil am Rhein. Der Inhaber eines Gebrauchtwagenhandels und Markisenfirma kann den Optimismus Weißenbergers indes nicht teilen. „Das ist eine Generationenfrage. Den jungen Leuten fehlt es an Mut für den Sprung in die Selbständigkeit.“