Kreis Lörrach Hohe Müllgebühren sorgen für Unmut

„Einige Bürger äußern ihren Unmut über die Gebührenerhöhung, aber es sind weniger als 2021“, kommentiert Anna Sebastian, Sprecherin des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft, das Anrufaufkommen. Ein Grund hierfür könnte die allgemeine Teuerungsrate sein. „Da alles teurer wird, gehen die Menschen auch davon aus, dass die Abfallgebühren steigen. 2021 war die Situation eine andere“, berichtet Sebastian auf Anfrage unserer Zeitung.

Was nun auffällt: Die Anfragen zu Ratenplänen sind deutlich höher als in den Vorjahren, genaue Vergleichszahlen liegen dem Eigenbetrieb jedoch noch nicht vor. „Wir haben das proaktiv beworben, da die Bürger angesichts der wirtschaftlichen Lage Unterstützung brauchen“, macht die Sprecherin deutlich. So können Zahlungen mit bis zu zehn Raten mit dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft vereinbart werden. Auch das verlängerte Zahlungsziel zum 18. April werde von den Kunden positiv aufgenommen. Nach Corona werde nun auch der Service Point verstärkt aufgesucht. Mit rund 130 Besuchern in zwei Tagen sei erstmalig wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht worden.