Kreis Lörrach: Nacht der Bildung zum Ausprobieren

Eine Bildungsnacht für alle

„Alle Interessierten sind zu unserer Bildungsnacht eingeladen“, betont bbv-Geschäftsführer Norbert Uttner. Die Veranstaltung richtet sich an Menschen jeden Alters und in jeder beruflichen Situation: an Arbeitsuchende ebenso wie an angehende Auszubildende oder an Berufstätige, die Job oder Branche wechseln oder sich einen Überblick über Chancen und Möglichkeiten verschaffen wollen. Für Arbeitsuchende dürfte der Abend interessant sein, denn diese „wissen oft gar nicht, welche guten Möglichkeiten sie haben“, erklärt Verwaltungsleiterin Birgit Borufka. Nicht zuletzt können sich Arbeitgeber bei der Bildungsnacht über Fördermöglichkeiten für ihren Betrieb informieren.

Programm zum Ausprobieren

Die Gäste erwartet ein umfangreiches Programm, darunter Fachvorträge zu Themen wie Solartechnik, KI-Lösungen oder Fördermöglichkeiten, interaktive Workshops, Livemusik von der Kinder-Rock-Band „Blessing in Disguise“, eine Tombola und Fingerfood von der bbv Gastro. Die Abteilungen bieten ein abwechslungsreiches Programm mit Workshops und Einblicken in Berufsfelder wie Elektrotechnik, Gastronomie, IT, Lagerlogistik, Metallberufe und Verwaltung. Ob in der Metallwerkstatt oder beim Stapler-Parcours: „Die Besucher können sich in verschiedenen Bereichen ausprobieren“, sagt Borufka.