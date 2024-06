Die SBB hat ihr Angebot in Randzeiten ausgebaut: Seit dem 16. Dezember verkehrt gegen 1 und 2 Uhr ein Zug der S 6 von Basel nach Lörrach, und eine halbe Stunde später wieder von Lörrach zurück nach Basel. Ebenso neu eingeführt wurde ein Zug der S 6 von Lörrach nach Basel samstags gegen 5 Uhr beziehungsweise sonntags gegen 6 Uhr. Möglich wurde das Angebot durch einen Tausch von Zugkilometern mit einer entfallenden Fahrt der S 5, welche früher einmal dem Anschluss vom „Baden-Kurier“ in Weil am Rhein galt. Mit der Neuerung wurde der Anschluss an das Nachtnetz des Tarifverbunds Nordwestschweiz realisiert. „Das Angebot wird wie von uns erwartet gut angenommen. Die Zahlen steigen kontinuierlich an, auch bei den neuen Frühverbindungen nach Basel“, wie SBB-Sprecher Daniel König auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Kritik wegen der gestrichenen Verbindung der S 5 habe es nicht gegeben. „Wir konnten sehr viele positive Rückmeldungen zu den neuen Nacht- und Frühverbindungen verzeichnen.“ Die neue Taktung sorge jedenfalls kaum für Kritik, so König. Denn: „Wir haben versucht, die wichtigsten Anschlüsse abzunehmen.“ Das neue Nachtangebot wird von einem Sicherheitsdienst begleitet, bislang seien bei den Zügen des erweiterten Angebots keine Auffälligkeiten registriert worden.