Kreis Lörrach Nagelneues Auto geht nach Riedlingen

Einen Gutschein für einen hochwertigen Innenausbau nach Maß im Wert von 4000 Euro gewinnen Hanspeter und Nicole Geugelin aus Eimeldingen. Gestiftet wurde dieser außergewöhnliche Preis von der Firma Grabner Design aus Kandern.

Marion Wendering aus Grenzach-Wyhlen kann sich über 3500 Euro in bar, gestiftet vom Verleger Dr. Hansjörg Jaumann aus Lörrach, freuen.

Ein flottes E-Bike Pegasus Opero E8F gewinnt Lydia Mattmüller aus Wittlingen. Gestiftet wurde das Rad von ZEG – Radsport Bieg in Lörrach-Stetten.

Vier E-Scooter im Gesamtwert von 4500 Euro stiftete der Energie- und Umweltdienstleister badenova. Die Gewinner sind: Felizitas Weiß aus Lörrach, Alex Greiner aus Lörrach, Volker Brunner aus Rümmingen sowie Peter Boos aus Weil am Rhein.

Jeweils eine Premium-Fitness-Mitgliedschaft im Wert von 1500 Euro, gestiftet von Josko Fitness in Binzen, gewinnen Michael Lindemer aus Lörrach und Günter Aberer aus Efringen-Kirchen.

Der Künstler Gerhard Hanemann aus Weil am Rhein-Ötlingen stiftet drei großformatige Gemälde im Wert von 2800, 1800 und 900 Euro. Die Gewinnerinnen sind Anna-Maria Gescheidlen aus Lörrach, Regina Vögtlin aus Schopfheim und Carolin Greiner aus Steinen.

Drei Schmuckstücke im Gesamtwert von 2550 Euro stiftete die Goldschmiede Kathrin Kumar aus Weil am Rhein. Ein Edelstahlcollier mit Anhänger in 585er Gold mit Tahitizuchtperle und Brillanten gewinnt Bärbel Wiechert aus Weil am Rhein. Das Edelstahlcollier mit Anhänger in 585er Gold mit Peridot und Brillanten geht nach Efringen-Kirchen an Marina Rizzotti. Gewinner eines Colliers mit Anhänger in 585er Gold ist Rainer Matt aus Weil am Rhein.

Sieben Genusstage für zwei Personen im Trattlerhof gewinnt Kirsten Strübe aus Steinen. Gestiftet wurde der Preis vom Trattlerhof im österreichischen Bad Kleinkirchheim.