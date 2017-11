Kreis Lörrach Naturbilder beim Truz

Kreis Lörrach. Die Auftaktveranstaltung des Forums für Naturfotografie des Trinationalen Umweltzentrums (Truz), Mattrain 5 in Weil am Rhein, findet am Dienstag, 7. November, ab 19 Uhr statt. Die Bilder- und Vortragsreihe beginnt mit Benoit Personnaz, der die Besucher mit auf eine Reise in die Region der Dombes in das Département Ain in der Region Auvergne-Rhône-Alpes nimmt. Es wird laut Mitteilung der Veranstalter eindrückliche Bilder aus dieser unter Naturliebhabern bekannten Region geben. Dieser Vortrag findet in französischer Sprache statt, eine TRUZ-Mitarbeiterin wird bei Bedarf übersetzen. Der Eintritt ist frei.