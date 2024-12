Kreis Lörrach: Naturenergie hält an Konzession fest

Bürger betroffen

Insgesamt sind nun 25 000 Bürger von der Auseinandersetzung betroffen. Der Naturenergie, so glauben die Bürgermeister, gehe es gar nicht um Rechtsfragen, sondern um den wirtschaftlichen Vorteil. Denn solange sie die Stromnetze der genannten Kommunen weiter betreibt, erhält Naturenergie natürlich auch weiter die Netzentgelte und damit verbunden die Verzinsung aufs Kapital, das im Stromnetz gebunden ist. Investitionen in das Stromnetz der Zukunft werden durch den Rechtsstreit verschleppt. Für die Städte und Gemeinden setzt sich mit dem Verhalten der Naturenergie-Verantwortlichen die Unsicherheit fort. Die Stromnetze werden zwar weiter betrieben, den Bürgern entstehen keine kurzfristigen und unmittelbaren Nachteile, und die Kommunen können auch weiterhin eine Konzessionsabgabe verlangen. „Aber die von Badenova geplanten Investitionen in die Zukunft eines im Zeichen der Energiewende geforderten leistungsfähigeren Netzausbaus mit Anforderungen von Wärmepumpen, PV-Anlagen, E-Ladesäulen und auch die Verlegung von Überlandleitungen in den Boden, werden aufgrund der Streitigkeiten seit fünf Jahren verschleppt“, erklärte Lohr.

Badenova klagt weiter auf Herausgabe des Stromnetzes

Für die Badenova bleibt nur, weiter auf die Herausgabe des Stromnetzes zu klagen und Städte und Gemeinden darüber zu informieren. Sonst trüge Badenova das Risiko, Ansprüche der Städte und Gemeinden aus dem unterschriebenen Konzessionsvertrag gewähren zu müssen, bei Erfolglosigkeit der Klage gegen Energiedienst die Stromnetze aber nicht übernehmen zu können. Für Naturenergie selbst geht es längerfristig um viel, denn Badenova erhielt für Ausschreibungen in Lörrach und in Weil am Rhein ebenfalls den Zuschlag und hat so bisher elf Netze vom Konkurrenten übernommen.

Schaden abwenden

Efringen-Kirchens Bürgermeisterin Carolin Holzmüller verurteilte das Verhalten von Naturenergie: „Wenn sich schon ein Konzern nicht an ein Gerichtsurteil des Oberlandesgerichts hält, wie soll man dann in heutigen Zeiten, da Parteien am rechten Rand erstarken, einem Bürger klar machen, dass Recht und Gesetz zu wahren sind?“ Jeder Handwerksbetrieb müsse sich an Auflagen halten, „wir als Bürgermeister haben geschworen, Schaden von den Bürgern abzuwenden. Mit diesem Verhalten eines Konzerns tue ich mich ganz schwer, weil es die allgemeine Politikverdrossenheit schürt“, stellte Holzmüller fest.