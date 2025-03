Das deutsch-schweizerische Unternehmen Naturenergie Rheinfelden warnt vor Betrügern, die telefonisch, per Brief und an der Haustür versuchen, Energieverträge abzuschließen. Die Betrüger kontaktierten Menschen in der Region und versuchten, im Namen von Naturenergie beziehungsweise unter dem früheren Firmennamen Energiedienst, an persönliche Daten zu gelangen oder teure Stromverträge abzuschließen, schreibt Naturenergie in einer Mitteilung.