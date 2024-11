Wenn die Vorgaben eingehalten sind, stellt die Stabsstelle Strukturpolitik & Nachhaltige Mobilität eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für die beantragten Grundstücke aus. Die Vermietung und Vermarktung muss von den Antragstellern übernommen werden. Das Formular und die Voraussetzungen sind unter www.loerrach-landkreis.de/microcamping abrufbar. Die Stabsstelle Strukturpolitik & Nachhaltige Mobilität bietet eine Online-Infoveranstaltung zum neuen Service am Montag, 2. Dezember, an. Den Link zur Videokonferenz erhalten alle Interessierten nach Anmeldung per E-Mail an tourismus@loerrach-landkreis.de.