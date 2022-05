Kreis Lörrach Neubau aus einem Guss ist das Ziel

Für die beteiligten Fraktionsmitglieder waren die Defizite offensichtlich. Das Fehlen von Aufenthaltsräumen in einer Ganztagsschule fanden sie nicht akzeptabel. Eine Barrierefreiheit sei nicht gegeben, und der Kiosk im Eingangsbereich nicht mehr funktionstüchtig.

Baurechtliche Probleme bei der Geländerhöhe im Treppenhaus, Wasserschäden an den Decken, auch in den naturwissenschaftlichen Räumen waren offensichtlich. Stolperfallen in Laboren, mangelhafte Belüftung und nicht ausreichende Abstände zwischen den Arbeitsplätzen sowie eine problematische Beschaffenheit der Böden stellte die Fraktion fest.

Für schnelle Erneuerung

In der anschließenden Diskussion sprachen sich alle für eine schnelle Erneuerung der Räume aus, damit zeitgemäße pädagogische Konzepte umgesetzt werden könnten. Begrüßt wurde das beabsichtigte klimagerechte Bauen, jedoch gab es auch Fragen. Jürgen Multner und Dirk Harscher sprachen die Interimslösung während der Bauphase an, Willi Kerscher, dass bei einer Sanierung die Barrierefreiheit schwer herzustellen wäre. Und Martin Bühler hätte gerne einen Anschluss an das Nahwärmenetz geprüft.

Einen breiteren Raum nahm noch die Diskussion über die Fördermöglichkeiten ein. Ute Bobert teilte mit, dass das für die Schulbauförderung zuständige Regierungspräsidium wohl einer Sanierung den Vorrang vor einem Neubau geben würde, was mit einem gewissen Unverständnis aufgenommen wurde.

Fraktionsvorsitzender Ulrich May fasste dann die Diskussion mit der Feststellung zusammen, dass die Fraktion eindeutig einen Neubau aus einem Guss favorisiere, mit allem, was dazu gehört.