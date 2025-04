Kreis Lörrach: Neue Bergwacht auf dem Feldberg eingeweiht

Viel Eigenleistung

1500 Arbeitsstunden wurden durch Mitglieder der Ortsgruppe Todtnau während des laufenden Betriebs in Eigenleistung erbracht, denn in nur rund sieben Monaten sollte der Bau im Sommer fertiggestellt werden. Ein ambitioniertes Vorhaben, wie Probst betonte, doch es habe dank der hervorragenden Unterstützung und Zusammenarbeit geklappt.

Die neue Bergrettungswacht Foto: Ulrike Jäger

Der Vorsitzende der Bergwacht Todtnau, David Waßmer, sei nun „Hausherr“ in der höchstgelegenen, wichtigsten und einsatzstärksten Bergrettungswache Baden-Württembergs. Die Bergwacht-Ortsgruppe Todtnau, die das Dienstgebiet betreut, hatte die erste Wache 1989 in Eigenleistung erbaut und in den vergangenen Jahrzehnten regelmäßig renoviert und vergrößert. Doch die Infrastruktur konnte den steigenden Anforderungen nicht mehr folgen. Die Weichen für einen professionellen Bergrettungsdienst seien mit der neuen Wache gestellt, deren Gestaltung in Schwarzwälder Baukultur zur Region passe, und die Idee der Bergwacht von Mut, Innovation, Moderne aber auch Tradition und Verankerung in der Heimat widerspiegele, so Probst.