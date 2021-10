Kreis Lörrach Neue Gesichter im LRA

Jakob Jochum

Jakob Jochum ist neuer stellvertretender Leiter des Dezernats für Mobilität, Umwelt & Strukturpolitik und übernimmt somit die Position von Nina Gregotsch, die turnusmäßig an das Regierungspräsidium Freiburg wechselte. Jochum unterstützt den Dezernenten und Ersten Landesbeamten Ulrich Hoehler. Der 29-Jährige stammt aus Weil am Rhein und studierte Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Seinen juristischen Vorbereitungsdienst hat er am Landgericht Freiburg, die Verwaltungsstation beim Regierungspräsidium Freiburg im Referat für Planfeststellung und die Wahlstation beim Umweltordnungsamt bei der Stadt Freiburg absolviert. Zudem sammelte Jochum Erfahrungen bei der Staatsanwaltschaft in Lörrach und in einem Anwaltsbüro. Sein zweites Staatsexamen legte er im Oktober 2020 ab.