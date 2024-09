Kreis Lörrach: Neue Lehrer an Schulen im Landkreis

Defizit auf dem Land

Allerdings herrscht vor allem in ländlichen Regionen ein weiter anhaltendes Bewerberdefizit Dort stehen nicht für alle offenen Stellen ausgebildete Lehrkräfte zur Verfügung. Und die Vertretung kurzfristiger Ausfälle, die sich während des Schuljahres ergeben, bleibe für die Schulen eine organisatorische Herausforderung. Wie das RP mitteilt, gestalte sich die Situation bei der Unterrichtsversorgung aufgrund fehlender Lehrkräfte nach wie vor in fast allen Schularten schwierig.

Unterrichtsversorgung bleibt Herausforderung

Um die Unterrichtsversorgung auf dem Land zu gewährleisten, werden Stellen deshalb häufig befristet mit Personen ohne Lehramtsausbildung (PoL) besetzt. „Die Unterrichtsversorgung bleibt angesichts des anhaltenden Lehrkräftemangels eine große Herausforderung. Ich freue mich daher, dass unsere Bemühungen für den Direkteinstieg in die allgemeinbildenden Schulen erste Erfolge zeigen“, wird Regierungspräsident Carsten Gabbert zitiert. So werden zum neuen Schuljahr im Regierungsbezirk rund 40 Personen ohne lehramtsbezogenen Studienabschluss „direkt“ in den Dienst an allgemein bildenden Schulen einsteigen. Hinzu kommen rund 60 Direkteinsteiger an Berufsschulen.

165 Neueinstellung im Schulamtsbezirk Lörrach

Positiv bewertet auch das Staatliche Schulamt Lörrach die Unterrichtsversorgung. „Wir freuen uns sehr, dass wir für das kommende Schuljahr 165 Neueinstellungen für die Schularten in unserem Zuständigkeitsbereich tätigen konnten“, wird Regina Höfler, stellvertretende Amtsleiterin, in der Mitteilung zitiert. 131 Schulen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach sind ins neue Schuljahr gestartet und damit 15 093 Schülern in den Grundschulen, 1312 in den Werkrealschulen, 6074 in den Gemeinschaftsschulen (mit zum Teil Primarstufe im Verbund), 8628 in den Realschulen und 1145 Schüler in den SBBZ. Mitgezählt sind insgesamt 1159 Schüler, die in Sprachvorbereitungsklassen unterrichtet werden. Weiterhin werden 149 Schüler in den Grundschulförderklassen unterrichtet. In den Grundschulen, Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen und Realschulen werden insgesamt 320 Schüler einem inklusiven Bildungsangebot beschult.