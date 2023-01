Kreis Lörrach Neue Wege der Fachkräftesicherung

Regio. Der Arbeitskreis Teilzeitausbildung, zu dem die IHK Südlicher Oberrhein, die Handwerkskammer Freiburg, die Agentur für Arbeit mit den drei angegliederten Jobcentern, die Kontaktstelle Frau und Beruf sowie der Caritasverband Freiburg Stadt gehören, bietet daher am Dienstag, 7. Februar, die kostenlose Online-Veranstaltung „Ausbildung in Teilzeit“ für interessierte Betriebe an.

Gleiche Voraussetzungen wie in Vollzeit gelten