Kreis Lörrach: Neue Zielvereinbarung unterzeichnet

Die eigens ins Leben gerufene Steuergruppe der Schule, bestehend aus den Lehrkräften Carolina Iglesias, Hawa Nazary, Katharina Sinner-Heimer, Fatima Friederichsen, Rainer Schmusch und Stefan Baumbusch, hatte laut Mitteilung das an der Gewerbeschule Lörrach vorhandene Potenzial eines mitbestimmungseifrigen Kollegiums genutzt. Der Gruppe war es in der Folgezeit gelungen, die gesamte Lehrerschaft an dem Prozess zu beteiligen, an dessen Ende nun eine Ziel- und Leistungsvereinbarung steht, deren Inhalt vollständig vom Kollegium entwickelt worden sei.

Schulleiterin Stefanie Froescheis sei laut Mitteilung begeistert von der Arbeit der Steuergruppe und fühle sich in ihren anfänglichen Erwartungen hinsichtlich des Prozessverlaufs bestätigt. Eine Schulleitung, sagte Froescheis, müsse eine konkrete Vorstellung haben, in welche Richtung sie ihre Schule in den bevorstehenden fünf Jahren führen und weiterentwickeln wolle. Wenn dabei der Kurs durch das Kollegium selbst vorgezeichnet würde, wie nun im Falle der Gewerbeschule geschehen, so sei das ideal.