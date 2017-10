Kreis Lörrach Neuer Kalender

Kreis Lörrach. Das Trinationale Umweltzentrum (TRUZ) bringt im sechsten Jahr seinen Hochglanz-Wandkalender im DIN A3-Format mit Fotos rund um den Tüllinger Berg heraus. Der „Tüllinger“ ist den Naturschützern ein besonderes Anliegen. Denn der Bergrücken zwischen Rhein, Kander und Wiese ist eine Natur- und Erholungszone für Mensch, Tier- und Pflanzenwelt, wie das Truz mitteilt. Diesmal wurden die 13 Fotos von Reinhard Huber, Christian Weber, Hans Dirk Walter, Christian Exner, Karlfrieder Gempp, Gerald Kindermann, Alexander Uecker und Rainer Rauer in den Kalender aufgenommen. Ingo Seehafer, Naturfotograf aus Efringen-Kirchen, hat gemeinsam mit der Projektleiterin Astrid Deek die Gestaltung des Kalenders übernommen.

Erhältlich ist der Kalender in den Geschäftsstellen des Markgräfler Tagblatts, der Weiler Zeitung und der Oberbadischen sowie in den Buchhandlungen Lindow, Kastl sowie im Kaufring in Weil am Rhein, in den Buchhandlungen Kastl und Osiander in Lörrach, im Schreibwarenhandel Pfefferle in Lörrach-Stetten sowie in Schopfheim bei Regio-Buch. Erstmals verkauft auch die Touristinformation in Lörrach den Kalender.