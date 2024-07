Kreis Lörrach: Neuer Kreistag tritt erstmals zusammen

Bei der Kreistagswahl vom 9. Juni hat die AfD die Zahl ihre Mandate verdoppeln können. Bei der Wahl von 2019 zog die AfD in Fraktionsgröße mit vier Mandaten in den Kreistag ein. Ihr Anteil am Gesamtergebnis betrug damals 6,5 Prozent. Dem allgemeinen Trend folgend kam die Partei zuletzt auf 11,8 Prozent und erhielt acht Sitze, davon vier Ausgleichssitze.