Kreis Lörrach: Neues Buslinienkonzept erregt die Gemüter

Ziel: Angebot für alle Nutzergruppen

Der Landkreis strebt mit der Linienneukonzeptionierung an, dass sämtliche Nutzergruppen ein angemessenes Angebot haben. Ein attraktiver Nahverkehr soll dazu motivieren, das Auto stehenzulassen. Die Zielsetzung knüpft an einzelne Verbesserungen an, die bereits erreicht wurden, aber noch nicht flächendeckend sind, wie die Regiobusse „Sausenberger“ und „Freund“, der seit Mitte Dezember den Busbahnhof Lörrach direkt und grenzüberschreitend mit dem EuroAirport verbindet. Auch der „Schopfrheiner“, also der Regiobus 7309, verbinden Rheinfelden und Schopfheim in 26 Minuten und erfreut sich hoher Akzeptanz.

Die nächsten Schritte der Linienneukonzeptionierung sehen eine Entscheidung über die Varianten durch den Kreistag im Februar vor. Danach beginnt das Vergabeverfahren, mit Betriebsaufnahme des neuen Netzes im Dezember 2026.