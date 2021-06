Kreis Lörrach Neues Center mit bestem Service

Ein verändertes System beugt Warteschlangen vor. Besucher ziehen am Eingang eine Nummer, die danach durch den kompletten Prozess begleitet, wie Carola Felber vom Bevölkerungsschutz des Landkreises erläuterte. Statt in mehreren Reihen verweilen die Impfwilligen in einem großen Warteraum, bis die jeweilige Nummer aufgerufen wird. Felber hatte den Aufbau des neuen Kreisimpfzentrums federführend koordiniert.

Bei Unklarheiten stehen KIZ-Mitarbeiter als Scouts den Impfwilligen hilfreich zur Seite. Bequeme Rollstühle des DRK stehen Menschen mit Gehbeschwerden am Eingang zur Verfügung.

„Wir haben das neue System nicht teuer einkaufen müssen“, sagt Dröschel. Die Technik stamme aus dem eigenen Haus. Ein Mitarbeiter des Landratsamts habe die Software programmiert.

Bisher nutzte das KIZ-Team acht Kabinen für Vorgespräche und Impfungen. Im neuen „Haus“ sind es elf. Sollte das Team feststellen, dass die Aufklärung mehr Zeit in Anspruch nimmt als das eigentliche Impfen, kann es mehr Kabinen dafür bereitstellen. „Dadurch können wir die Kapazitäten ausweiten“, so Dröschel. Bisher waren bis zu 10 000 Impfungen pro Woche möglich. Im neuen KIZ dürften es an die 15 000 werden.

Wenn am heutigen Dienstag in den früheren Morgenstunden der Startschuss gefallen sein wird, dann wird täglich von Dienstag bis Samstag zwischen 8 und 21.30 Uhr geimpft. Dem Umzug von der Eventlocation „Impulsiv Lörrach“ ins Zelt neben dem Messeparkplatz ging ein spezielles Notfalltraining der Mitarbeiter voraus.

Allerdings wird es laut KIZ-Leitung mit den erweiterten Räumlichkeiten nicht getan sein. „Wir werden wohl auch weiteres Personal benötigen.“ Und vor allem: Es muss genügend Impfstoff vorhanden sein, um zusätzliche Terminfenster füllen zu können.