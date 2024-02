Kreis Lörrach: Neustart stimmt optimistisch

Optimierungen ausgelotet

In einem Papier, das dem Gremium vorgestellt wurde, präsentiert die Deges den Projektfortschritt im Jahr 2023: Alle erforderlichen Planungsleistungen, die Verkehrsuntersuchung sowie Kartierung der Lebensraumtypen seien beauftragt und abgeschlossen beziehungsweise aktualisiert worden. Untersucht wurden auch Optimierungsmöglichkeiten der Trasse in Lage und Höhe unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse und in Hinblick auf den Gebietsschutz des FFH-Gebiets Dinkelberg/Röttlerwald und den Hollwanger Wald. Das Ergebnis: Durch ein Abrücken der Trasse nach Süden ergeben sich dort geringere Beeinträchtigungen.

Zudem werden die Pläne für einen Park- und Rastplatz überarbeitet, denn: Die Planer gehen bei Betrachtung des Gesamtabschnitts der A 98 von einem höheren Bedarf an Lkw-Stellplätzen aus. So sollen mehr Plätze geschaffen werden, möglichst ohne einen weiteren Flächenverbrauch. Der Abschluss der Entwurfsplanung ist für Mai 2025 vorgesehen, im Oktober 2026 soll das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Mit dem Planfeststellungsbeschluss rechnet die Deges im Dezember 2027.

Dass es Sinn ergebe, beide Abschnitte bis zur Planfeststellung zusammen voranzutreiben, merkte Paul Renz (CDU) an. Leider sei erst frühestens Ende der 2020er-Jahre Baubeginn. Klaus Eberhardt (SPD) erachtete es als ärgerlich, dass viele Untersuchungen wiederholt werden müssen. „Es wird aber einiges besser werden.“ Dass die Deges die Planungen übernommen hat, sei ein Segen, erklärte Rheinfeldens OB. Diese gehe nämlich professioneller und fachlich versierter vor. Weil die Deges mit stärker naturbezogenen Kriterien wie in Abschnitt 6 plane und den Tunnel bejahe, könne Rheinfelden aufatmen, betonte der SPD-Fraktionschef.