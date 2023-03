Kreis Lörrach Nicht alle Vereine überleben Pandemie

1150-Jahr-Feier

Ausfallen müsse das Chortreffen auf Rötteln, da Veranstaltungen begrenzt sind. Zeh: „Wir müssen etwas anderes finden“. 140 Jahre OMCV: Präsidentin Doris Ludin hob eingangs hervor, die Wittlinger Sänger „sind die einzigen, die bereit waren, die Feier auszurichten“. Bürgermeister Michael Herr sagte in seinem Grußwort, der Gesangverein sei weit mehr als nur ein Aushängeschild. Zudem sprach er die 1150-Jahr-Feier im Jahr 2024 an. Zu den Fakten passt, dass der OMCV, früher Obermarkgräfler Sängerbund, 1883 im benachbarten Binzen gegründet wurde – vor 140 Jahren, wie der Blick in die Chronik verrät.