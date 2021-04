Kreis Lörrach Nicht jeder Bauunternehmer hält sich an die Regeln

Mindestlohn unterschritten

Auch beim Hauptzollamt Lörrach waren von den Standorten Lörrach, Freiburg und Offenburg aus 41 Zöllner im gesamten Bezirk im Einsatz, heißt es in einer Mitteilung. Kontrolliert wurden auf siebzehn Baustellen 195 Beschäftigte direkt auf den ausgewählten Baustellen sowie die Geschäftsunterlagen in 52 Unternehmen. Dabei ergaben sich mehrere Hinweise auf möglich Verstöße: In insgesamt neun Fällen ist davon auszugehen, dass der Mindestlohn unterschritten wurde, in weiteren 21 Fällen ergaben erste Prüfungen, dass Beiträge an die Sozialkassen nicht oder nicht in voller Höhe abgeführt wurden. Eine befragte Person gab an, als eigenständiger Unternehmer zu arbeiten. Der Auftragslage nach dürfte es sich hier aber um eine Scheinselbstständigkeit handeln. Insgesamt fünf ausländische Beschäftigte wurden ohne einen notwendigen Aufenthaltstitel angetroffen. Daneben mussten acht Bußgeldverfahren eingeleitet werden, da die Meldungen von Beschäftigten an die Sozialkassen nach der Arbeitsaufnahme nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erfolgt waren.