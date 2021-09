Kreis Lörrach „Nichts war umsonst, gar nichts“

Vielfältiges Angebot

Arbeitsschwerpunkte sind Bildung, Flüchtlingsfürsorge, Frauenförderung, Gesundheitshilfe, Kinder- und Jugendhilfe. Die Organisation leistet psychosoziale Unterstützung und bietet ein Ausbildungsprogramm sowie Heimkehrberatung für afghanische Staatsangehörige in Deutschland. Darüber hinaus werden ein Waisenhaus, ein Mutter-Kind-Haus und ein Gesundheitsprogramm an staatlichen Mädchenschulen gefördert.

Im Rückblick auf die jüngsten Ereignisse am Hindukusch berichtete Lipovac in einem Interview: „Es wurde von Tag zu Tag schlimmer. Zuerst fiel Kundus, dann die Nachbarprovinz, und jeder Distrikt in der Provinz Badachschan war dann irgendwann in ihren Händen. Und dann war der Ring um Faizabad herum zu. Man dachte, jetzt passiert es – irgendwann zieht sich die Schlinge komplett zu. Oder die lassen uns aushungern oder, oder, oder.“

Die Straßen seien dann aber offen geblieben. Man habe hin- und herreisen können. „Die haben Checkpoints gemacht, haben aber Lebensmittel reingelassen. Und dennoch gab es irgendwann die Nacht, in der die Gefechte losgingen.“

Schließlich seien die Talibian „zu uns“ gekommen und hätten sich angeschaut, was KinderBerg gemacht habe. Wörtlich: „Sie haben uns dafür gedankt und gesagt, sie möchten uns bitten, dass wir das wieder anfangen und weiterführen.“

Werte aufgezeigt

Lipocac‘ Fazit nach 20 Jahren Einsatz in Afghanistan: Nichts war umsonst, gar nichts! Wir haben in der Zeit sechs Millionen Patienten behandelt, das ist nicht umsonst gewesen. Wir haben Frauen ausgebildet, und wir haben vor allen Dingen 20 Jahre lang einer Generation gezeigt, wie wir denken, ticken, handeln, welche Werte wir leben und was der Unterschied ist zwischen dieser Art von Leben und dem anderen. Das haben wir einer kompletten Generation gezeigt.“

Trotz Machtübernahme der Taliban erklärt Lipovac: „Ich wähne nicht alle in Gefahr. Eine Frau, die als Krankenschwester oder Hebamme bei mir gearbeitet hat, die wähne ich nicht so in Gefahr, wie die Frauen, die mit mir viel Kontakt hatten, die Gelder geleitet haben, die Männer eingestellt und auch gekündigt haben. Ich habe nicht die Möglichkeit, diese Leute rauszuholen.“

Jetzt in Rheinfelden

Nie in Afghanistan gewesen, obwohl es ihr Heimatland ist – dies bedauert zutiefst die 19 Jahre alte Fereshta Kohistani. Noch vor ihrer Geburt flüchteten die Eltern vor den Taliban. Seit etwa fünf Jahren lebt Fereshta in Rheinfelden. Sie hofft, dass eines Tages Frieden am Hindukusch herrscht. „Und ich hoffe auch, dass ich einmal in mein Land reisen kann, in dem ich noch nie war.“

Eindrücklich beschrieb die 19-Jährige die Angst vieler Frauen, mit denen sie von Rheinfelden aus in Kabul Kontakt habe. Sie hätten Angst, die Schule oder die Uni zu besuchen und trauten den Sicherheitsversprechen der Taliban kaum.

Die Staaten der freien Welt sollten deshalb Druck ausüben, dass auch Frauen in die neue Regierung kämen. Lipovac forderte unterdessen, Hilfsgelder nicht in korrupte staatliche Hände, sondern direkt den Hilfsorganisationen vor Ort für deren humanitären Einsatz zu geben.