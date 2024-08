Kreis Lörrach: Nilgänse können zur Plage werden

Die eigentlich in Afrika beheimatete Art ernährt sich überwiegend von Gräsern, Samen, Gemüse, Getreidekörnern, Sprossen und Kartoffeln. Treten die Nilgänse in größeren Trupps auf, können sie Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen anrichten. Bisher sei darüber im Landkreis Lörrach aber nichts bekannt, teilt Mai-Kim Lâm, Pressesprecherin des Landratsamts, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Von einer Nilgans-Plage in Grenzach-Wyhlen sprechen inzwischen nicht nur ausgewiesene Ornithologen, sondern auch viele Bürger.

Konflikt auf Liegewiesen

Erkennbar ist die Nilgans am roten Schnabel sowie dem Augen- und Brustfleck im sonst bräunlich-beigen Gefieder. Die Nilgans braucht nicht unbedingt Gewässer zum Leben, doch sie frisst gern kurzes Gras. Deshalb hält sie sich in der Nähe von Grünflächen oder im Schwimmbad auf, wo sie ihren Kot auch im Wasser hinterlässt. Dort trifft sie dann auf Erholungssuchende, zum Beispiel auf den Liegewiesen am Rhein. Auch an den Ufern von Jachthäfen, Bootsklubs sowie auf Campingplätzen, wie dem des Vereins „Interessengemeinschaft Negerdörfle“ in Wyhlen, werden die Nilgänse zunehmend gesichtet. Und weil die eingewanderte Art bis zu einem Drittel ihres Körpergewichts frisst, sind die Hinterlassenschaften auch entsprechend groß. Zudem sind diese Entenvögel sehr wehrhaft und lassen sich nur schwer von Rasenflächen verscheuchen.