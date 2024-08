Kreis Lörrach: Noch 660 Chancen für eine Ausbildung

Der Countdown läuft: Eigentlich sollte am 1. September für alle der Startschuss fallen, die eine Ausbildung machen wollen. „Doch auch für Jugendliche, die sich später entscheiden, ist der Zug noch nicht abgefahren, denn sie haben noch gute Chancen, im Landkreis einen Ausbildungsbetrieb zu finden. Sogar bis spät in den Herbst hinein“, wird Ilse Bruttel von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau), in der Mitteilung zitiert. Die Bezirksvorsitzende der IG Bau Südbaden verweist auf aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur.